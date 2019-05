do Terra noticias



Quem nunca chegou em um restaurante, cafeteria, aeroporto ou clínica médica e perguntou ao pessoal do local: “Por favor, qual a senha do Wi-Fi?”. Hoje em dia se conectar a redes Wi-Fi públicas e gratuitas se tornou corriqueiro. Nós nem pensamos por um minuto se aquele servidor é seguro, apenas pedimos a senha e saímos navegando.

Cuidado! Essas redes públicas podem esconder riscos sérios para seus dispositivos.

Muitas redes públicas disponíveis por aí podem não ter a segurança da criptografia e ser facilmente invadida por cibercriminosos. Criptografia é um conjunto de regras que codifica a informação onde apenas o emissor e o receptor tem acesso. Sem essas regras, o roteador fica vulnerável.

Uma pesquisa da iPass mostra quem em 2017 profissionais americanos e europeus, que trabalham com dispositivos móveis, já eram dependentes do Wi-Fi.

Mas o que acontece se eu navegar nessa rede Wi-Fi?

Suas informações são o bem mais precioso e é importante guardá-la à sete chaves. Para os hackers ter acesso às suas informações como senhas bancárias, dados pessoas e invadir suas redes sociais é muito fácil. Bastou um descuido e eles já estão te observando. Muitos deles até instalam hotspot em lugares de grande movimento para roubar informações dos usuários e espalhar malware.

Essa preocupação toda com a privacidade e o aumento dos golpes on-line que estão ficando cada vez mais sofisticados, é imprescindível tomar cuidado com riscos de usar o Wi-Fi público e se proteger.

Como faço para não ter meus dados roubados?

Ter um firewall instalado no seu computador é a primeira etapa para ter uma conexão segura. Outra dica é navegar por sites que tenham o ícone do cadeado verde na barra de endereço ou páginas que começam com HTTPS. Desativar a conexão automática também pode ser uma boa ideia. E por fim, evite ao máximo fazer transações financeiras utilizando redes de Wi-Fi públicas.

Mas se você quer ficar longe dos ataques cibernéticos, o Terra Antivírus disponibiliza para você (e toda sua família) uma solução simples que vai manter seu celular, notebook e tablet seguros de qualquer invasão. Com apenas uma assinatura, você garante a tranquilidade para sua família acessar e-mails, navegar nas redes sociais, conectar-se à bancos, jogar online, entre diversos outros benefícios.

