DA QUEM



O cantor Belo e sua mulher, a musa fitness Gracyanne Barbosa, voltaram a falar sobre as declarações de Viviane Araújo a respeito de Gracy durante o Carnaval deste ano.

Ao falar sobre a atual mulher de Belo, a atriz disse o seguinte: "Ela tem que torcer muito por mim mesmo, porque eu nunca fiz nada contra ela… Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não", disse Vivi, dando a entender que Gracy teria sido pivô do fim de sua relação com Belo.

Nesta terça-feira (7), Belo lamentou que o término entre ele e Viviane, de quem se separou há 12 anos, ainda cause tanta polêmica. "Achei que as pessoas já tinham interpretado isso como o final de relacionamento", contou o cantor no programa Fofocalizando. Questionada se ela se incomodaria de o marido conversar com Vivi para finalmente colocar um ponto final na relação, Gracy garantiu não se incomodar.

"Falei isso para ele: 'eu não teria problema nenhum'. Os dois viveram essa história, não sei se ficou alguma coisa sem fechar. São duas pessoas adultas que deveriam fazer isso tanto dentro quanto fora da mídia", disse Gracy, sendo complementada pelo marido. "A Gracy sempre disse isso e me deixou à disposição. Ela fez um elogio para a Viviane, que disse que quem bate, esquece. Mas quem apanha, não".

Relembre o caso

Durante o Carnaval Viviane Araújo deu declarações ácidas a respeito de Gracyanne Barbosa, sobre a época do término de seu relacionamento com Belo. "Ela tem que torcer muito por mim mesmo, porque eu nunca fiz nada contra ela… Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não", disse Vivi, que é ex-mulher de Belo, atual marido de Gracy. Vivi já chegou a apontar Gracy como pivô da separação do ex-casal, que aconteceu em 2007.

Questionada sobre a declaração, Gracyanne negou ter sido pivô. "Acho que, pelo que ela declarou, acho que não é isso que ela pensa, não fui pivô de nada. Ela deu declaração como se eu tivesse culpa e ela sabe muito bem que não. Mas isso não vai deixar que eu torça pra vida dela de rainha e de atriz", começou Gracyanne.

"A gente dá o que tem e eu tenho isso dentro de mim: amor, coisas boas, principalmente no Carnaval. Acho que não tem tempo pra rixa, pra competição. Assisti ao Salgueiro ontem, aplaudi e vou continuar torcendo", completou.

No começo de abril, Viviane uma nova provocação pairou no ar. Viviane Araújo reuniu um grupo de amigos em um churrasco no domingo (31). A festa foi animada por vários hits de pagode, entre eles a música Derê, famosa na voz de Belo, quando ele ainda era vocalista do grupo Soweto. Ao cantar, a atriz puxou o coro com um grito de "Belo! Belo!".

A música, que traz os versos "Eu sei, te desejo te quero e te amo/ E assumo que é pra valer/ quero a paz em meu interior/ Tenho amor para lhe oferecer", foi lançada em 2001. Na época, Belo e Viviane namoravam. No churrasco, que começou à tarde e seguiu até altas horas da noite, a atriz cantou outros clássicos do pagode de grupos como Art Popular e Exaltasamba.

Mais tarde, Gracyanne Barbosa foi entrevistada pelo Fofocalizando e falou sobre o caso.

"Estava alegre em churrasco. Quando ela está meio altinha, faz essas coisas. Na verdade, o Soweto e o Belo fizeram muito sucesso e faz parte da história de muita gente, da minha e da dela. Não vejo mal algum em cantar, mas se ela teve segundas atenções e queria atingir a mim ou ao Belo, tem que perguntar para ela. Prefiro acreditar que ela estivese só se divertindo", disse a musa fitness.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/belo-revela-que-quer-conversar-com-ex-viviane-araujo-apos-confusao.html