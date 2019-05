Um flagrante do instante no qual Kylie Jenner observa o bumbum de Jennifer Lopez durante o Met Gala 2019 (Foto: Getty Images)

A socialite Kylie Jenner foi flagrada hipnotizada pelo derriere da cantora Jennifer Lopez durante a passagem das duas pelo red carpet do Met Gala 2019. Há pelo menos duas fotos mostrando o instante no qual a caçula do clã Kardashian-Jenner aparece observando de forma indiscreta o bumbum da artista de 49 anos.

No instante do flagrante, enquanto Kylie posa ao lado da irmã mais velha e modelo Kendall Jenner, Lopez está posando para fotos ao lado da estilista Donatella Versace - responsável pelo vestido da cantora. Em uma das imagens Kylie observa a cantora por cima do ombro, em outra ela está parada ao lado da irmã olhando para o corpo da artista.

Kylie Jenner não foi a única pessoa a explicitar seu encantamento com o corpo de Jennifer Lopez durante o Met Gala. Ontem também foram divulgadas imagens que mostram o namorado da cantora Dua Lipa, o chef e modelo Isaac Carew impressionado com a beleza da artista.

O flagrante da olhada indiscreta do chef e modelo Isaac Carew ocorreu no red carpet do evento, logo após a chegada dele na companhia de Lipa, enquanto Lopez posava para fotógrafos logo em seguida à chegada dela na companhia do noivo, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez.

Na foto, enquanto Lopez aparece com uma mão no joelho, fazendo pose para os fotógrafos que a tinham como alvo, Carew a observa com os olhos arregalados. Na imagem chama atenção as feições de incômodo dos fotógrafos ao fundo, irritados com a passagem de Carew por trás de Lopez, atrapalhando os profissionais enquanto eles fazem seus registros.

