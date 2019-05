DA QUEM



Florinda Meza, de 70 anos, fez uma raríssima aparição pública durante a pré-estreia de Dulce Família, filme mexicano de comédia que marca sua volta às telonas após 30 anos ausente, na Cidade do México.

Conhecida por interpretar a Dona Florinda e outros personagens do universo dos seriados Chaves e Chapolin, esse não só é o primeiro trabalho da atriz após a morte do marido, Roberto Gomez Bolaños, o próprio Chaves, como a primeira vez em que ela não atua ao lado dele desde que se casaram.

Dulce Familia conta a história de Tamy, uma mulher obesa que está pronta para se casar, mas, em busca de aprovação, precisa emagrecer para usar mesmo vestido de noiva que sua mãe, Verónica (Florinda), usou em seu casamento. Verónica, por sua vez, é uma famosa atriz de telenovelas obcecada pela aparência, que acaba sendo descartada pela TV por ser muito velha.

Roberto Gomez Bolaños morreu em 28 de novembro de 2014 aos 85 anos em Cancún, onde vivia com a Florinda. Ele morreu por problemas respiratórios e complicações da diabete.

De acordo com o tabloide mexicano Basta!, Roberto Bolaños estava com sua saúde comprometida desde novembro de 2013, quando sofreu uma redução de suas capacidades físicas.

Após a morte, Florinda dedicou-se a manter a imagem do marido em alta, e também criou uma conexão muito próxima com os fãs dele no Twitter.

