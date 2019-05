DA REVISTA MONET



A atriz Emilia Clarke deu novos detalhes sobre o período vivido por ela em seguida aos aneurismas que sofreu em 2011.

A intérprete da personagem Daenerys Targaryen na série ‘Game of Thrones’ falou sobre o assunto em entrevista à mais recente edição da revista britânica Stylist. Segundo a atriz, em determinado momento de sua recuperação ela passou a não conseguir olhar no espelho, temendo ter perdido sua beleza.

“Depois das minhas operações eu não conseguia olhar para o meu rosto”, disse a atriz. “Todos os meus sentimentos estavam aflorados. Quando eu olhava no espelho eu só via sofrimento nos meus olhos. Eu achava muito, muito difícil. Eu colocava maquiagem sem olhar no espelho, o que provavelmente me deixava muito pior”, afirmou.

“O meu rosto não havia mudado, mas os meus sentimentos em relação a mim se transformaram. Quando você olha em seus próprios olhos e se sente bem com quem está te vendo então o que mais você precisa?”, questionou.

“Eu achava que nunca mais seria tão bonita quanto ficava como Daenerys. Eu tinha os melhores profissionais do mundo fazendo meu cabelo e a minha maquiagem, mas não havia muito que eu pudesse fazer em relação a isso”, disse a atriz.

No momento, a celebridade de 32 anos está estrelando a oitava e última temporada de ‘Game of Thrones’.

Ela tornou público os aneurismas que sofreu em 2011 em um artigo publicado em março na revista New Yorker. No texto ela disse que precisou passar por uma cirurgia e ficou com sequelas temporárias a ponto de esquecer seu próprio nome. Depois, ela precisou passar por outra cirurgia pelo mesmo problema em 2013.

Emilia Clarke em cena da oitava temporada de Game of Thrones

