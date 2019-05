DA QUEM



Após denunciar o marido, o empresário Fernando Alex, de 64 anos, por violência doméstica nesta quarta-feira (8), a digital influencer e estudante de arquitetura Sayma Alex, de 24 anos, conversou com a QUEM nesta quinta-feira (9) e explicou como tudo aconteceu. Juntos há um ano e um mês, os dois viviam em um apartamento no bairro Boa Viagem, em Recife (PE), e têm um filho, chamado Pedro, de cinco meses.

"Estava tomando banho e fui depilar minhas axilas. Ele disse que por isso eu ia me encontrar com um homem! E começou a insinuar que eu ia traí-lo. Eu falei: 'você está doido!' Foi aí que, ao sair do banho, ele pegou meu celular e minha carteira e disse que eu não ia sair de casa", lembrou.

Sayma contou que, nesse momento, foi atrás dele para pegar seus pertences.

"Ele jogou o meu celular no chão, que quebrou. Ele já estava segurando forte os meus punhos. Ele tem 1,90m, é um homem forte, não é um velho acabado. Me segurou e começou a me empurrar. Corri para o quarto e peguei um objeto de louça. Ele veio para cima de mim e esse objeto quebrou na minha mão. Depois ele pegou um porta-retrato com uma foto nossa para jogar em mim. Fugi do quarto, pelada, e tentei fechar a porta com os braços, mas ele enfiou a mão na porta e deu três chutes. Isso pegou no meu nariz, que começou a sangrar. Corri para o banheiro, me tranquei e esperei ele sair de casa. Ele saiu para trabalhar normalmente. Para ele foi mais uma das nossas brigas", relatou ela, afirmando que foi a primeira agressão física que sofreu do marido.

Boletim de ocorrência

Sayma disse que quando se olhou no espelho e viu como estava, quis procurar a delegacia para denunciar o marido. "Para mim chegou no fundo do poço. Liguei para o meu padrinho, que é advogado, e ele me aconselhou a ir à delegacia para fazer um BO. Fui, fiz o BO e o exame de corpo de delito e foi confirmada a agressão física. Eu estava chorando muito, sem saber o que fazer", afirmou ela, que quando voltou para o apartamento em que morava com Fernando, foi arrastada para fora pela ex-mulher e o filho do empresário.

"Quando voltei da delegacia, a Bianca Passos, ex-mulher dele, e o filho, chegaram no meu apartamento me agredindo verbalmente, dizendo que eu tinha que sair de lá. No início, eu estava calma, falei que ia sair. Mas eles simplesmente falaram: 'você tem cinco minutos para sair daqui'. Falei que tinha o direito de fazer uma mala e arrumar as coisas para o meu filho. Começaram a me agredir verbalmente e quando viram que eu ia filmar, partiram para cima de mim, quebraram duas unhas minhas. Tiraram o meu celular e não devolveram. Sentei no chão e disse que não ia sair enquanto não devolvessem meu telefone. O filho do Fernando, que tem 18 anos, mas é bem forte, começou a me arrastar pelas pernas e pelos braços pelo apartamento. Ninguém fez nada, ficou todo mundo olhando. Ele jogou uma garrafa térmica no meu nariz, que começou a sangrar", contou ela, que vai prestar queixa contra a ex e o filho de Fernando nesta quinta-feira (9).

O início

Sayma, que nasceu em Palmas (TO), contou que conheceu e começou a namorar Fernando há pouco mais de um ano, no Carnaval de Recife. "Quando nos conhecemos, ele era muito legal, gentil, me tratava bem. O Fernando é aparentemente jovem, a diferença de idade entre nós nunca foi um problema. Mas ele sempre foi muito machista e queria impor a vontade dele. Quando íamos ter relação, eu falava para usarmos camisinha e ele não se importava. Foi assim que engravidei, tomando anticoncepcional", disse.

A influencer disse que Fernando até pediu sua mão em noivado a seus pais. "Depois do Carnaval ele foi em Palmas e pediu a minha mão em noivado aos meus pais. Ele era um cavalheiro, uma pessoa incrível. Mas ele já vinha de um relacionamento com a ex muito conturbado", contou, lembrando que, depois que engravidou, começou a sofrer violência verbal do marido. "Ele insinuou que eu abortasse. Quando completei uns seis meses de gestação, ele se transformou, começou a me chamar de gorda e a dizer que não era mais a mesma mulher. Ele começou a ser muito grosso comigo. Minha gravidez foi um pesadelo, ele me tratava muito mal. Eu só continuava porque tenho 24 anos e tenho um bebê, estava sem trabalhar, não tinha ninguém por mim".

O futuro

Sayma espera não ver Fernando nunca mais. "Vou só esperar meu advogado chegar de Goiânia, onde mora parte da minha família. Estou terminando minha faculdade agora em junho e vou ver se conigo terminar o curso à distância. Tenho muito medo de morrer. Ele me ameaçou de morte depois da denúncia. Não sei do que o Fernando é capaz, ele é um homem muito perigoso, que sempre usou do poder e do dinheiro que tem para conseguir o que quer. O casamento dele de 20 anos acabou com um tentando esfaquear o outro na frente dos filhos. Foi uma baixaria. Além disso ele tem vários processos nas costas: trabalhalhista, Maria da Penha...", afirmou ela, que printou uma conversa com Fernando, em que ele exigia que ela saísse do apartamento que dividia com ele em Recife para não ser morta.

A influencer disse que só expôs o caso nas redes sociais por medo de Fernando. "O filho dele falou que eu estava expondo o que aconteceu atrás de mídia. Mas não é nada disso! Expus porque foi a única maneira de me defender. Porque se contasse ninguém ia acreditar. Quando ele brigava comigo e me agredia verbalmente, ficava 15 dias sem me dar um real, tirava o carro de mim, me deixava sozinha em Recife. Ele sempre usou o poder e o dinheiro que tem para me humilhar", finalizou.

O outro lado

Procurado por QUEM, Ramón Mas Gomez Junior, advogado de Fernando, afirmou que "ele nega as agressões e está à disposição da Justiça para esclarecer os fatos".

