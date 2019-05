DA QUEM



Um dos competidores da próxima temporada de The Bachelorette surpreendeu o público com uma curiosidade. Matteo Valles é pai de 114 filhos. Segundo seu perfil oficial no site do programa, ele é doador de esperma em Atlanta, nos Estados Unidos, e "ajudou a criar 114 crianças para todos os tipos de famílias"

Matteo, que tem 25 anos e é consultor administrativo em Atlanta, integra o elenco desta temporada do reality show, que estreia na próxima segunda-feira (13) na rede ABC, nos Estados Unidos. O jovem tentará conquistar o coração de Hannah Brown.

Em sua biografia no site do programa, Matteo ainda descreveu outras curiosidades a seu respeito: Uma vez, em um show de talentos, bebeu um litro de leite em dez segundos; Se pudesse ter qualquer emprego no mundo, seria um bombeiro; E tem vontade de levar alguém para um baile em um castelo.

