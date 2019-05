DO CORREIO 24HORAS



O apresentador e deputado estadual paranaense Gilberto Ribeiro, que comanda o programa Balanço Geral local, decidiu pedir demissão da RIC TV, afiliada da Record TV, menos de um mês depois de ser demitido e recontratado pela emissora.

A “demissão” anterior teria sido motivada pela repercussão de fotos dele, de sunga, na praia. Internautas chamaram a atenção para os atributos avantajados do apresentador, que acabaram viralizando nas redes sociais.

A demissão, no entanto, também causou comoção nas redes sociais, e a mobilização dos internautas acabou fazendo com que o canal recuasse e desistisse de mandar o apresentador embora.

Acontece que a direção da TV decidiu tirá-lo da apresentação do programa, no horário do almoço, e passaria a comandar o programa pela manhã.

A decisão desagradou Ribeiro, que anunciou, a seguidores no Instagram, que decidiu deixar a emissora.

“A diretora disse que meu tempo passou na TV (velho). Isso foi definitivo para não fazer BG de manhã. Já fui humilhado demais nessa vida”, explicou Ribeiro, pontuando ainda que as imagens de sunga não haviam sido o motivo da demissão posteriormente abortada.

Ele também anunciou quando deve deixar de apresentar a atração.

"Gilberto Ribeiro, apresenta o Balanço Geral até dia 17 de maio. Obrigado de coração pela sua companhia na hora do almoço desde outubro de 2007. Vida que segue... @deputadogilbertoribeiro Boa noite", postou na noite de terça.

Apesar do anúncio, o desligamento do jornalista ainda não foi comunicado à direção da RIC TV.

“Informamos que sua saída da atração do horário do almoço deu-se exclusivamente em função de mudanças que estão sendo feitas em toda a grade, sendo que propusemos a ele um novo projeto em novo horário, para o qual ainda não recebemos nenhuma resposta oficial por parte do comunicador”, informou o canal, em nota.

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/apos-polemica-com-fotos-apresentador-da-record-pede-demissao-humilhado-demais/