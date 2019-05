DO METRÓPOLES



A Justiça determinou a derrubada de perfis que atacam a imagem do cantor Luciano Camargo pelo Facebook. De acordo com o jornalista Leo Dias, do portal UOL, o sertanejo processava a rede social, solicitando a retirada de publicações de Cleo Loyola, sua ex-mulher. No fim de 2018, Cleo postou uma série de vídeos em que disparava acusações contra o músico.

Além de Cleo, outros perfis já teriam atacado Luciano com ofensas e calúnias. Os posts da ex-mulher deverão ser retirados do ar em breve por causa da vitória do cantor na Justiça. Nos vídeos, Cleo o acusava de agressão e chegou a contradizer a sexualidade dele.

A Dias, Luciano se mostrou surpreso pelo jornalista ter tido acesso ao processo. “Ela me acusou de coisas que disse ter acontecido quando eu era menor de idade. Foi totalmente leviana. Por isso existe esse processo, que está em segredo de Justiça, não sei como foi parar em suas mãos”, disse.

“A internet é muito rápida, mas a Justiça nem tanto. Mas, não tenho do que reclamar, o resultado deste processo foi muito justo comigo, honesto, e eles acataram meu pedido. Foi preciso”, declarou ainda.

Luciano também deixou claro que move outros três processos relacionados à ex-mulher. “Esse era apenas contra o Facebook, os outros são contra ela. Não acredito que existam mais pessoas más do que boas nas redes sociais, mas infelizmente esses perfis que atacam ganham força e crescem rápido. Mas isso vai acabar”, garantiu.

