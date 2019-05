ANNA LUIZA SANTIAGO

DO O GLOBO

No ar no "Saia justa", do GNT, Mônica Martelli posou para a capa da revista "JP" deste mês. Em entrevista à publicação, ela falou sobre o namoro com o empresário Fernando Altério:

- Estou apaixonada com 50 anos. Caraca, quero proteger isso. Claro que o amor dá um colorido a mais, mas não pode ser o único responsável pela nossa felicidade.

A atriz e apresentadora, que se separou em 2012 do produtor musical Jerry Marques, pai de sua filha, Julia, de 9 anos, não descarta se casar de novo.

- A gente nunca diz não, né? Não sou radical, mas neste momento que estou apaixonada quero viver a paixão - conta ela, acrescentando que acredita que a rotina de um casamento pode atrapalhar o amor.

Durante a entrevista, Mônica falou ainda sobre a vida da mulher contemporânea:

- É estafante. A gente tem liberdade de escolha, é maravilhoso e não queremos voltar atrás. Mas que é cansativo, é.

Fabio Bartelt Monica Martelli

Fonte: https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/noticia/2019/05/monica-martelli-posa-sensual-aos-50-anos-diz-que-nao-descarta-se-casar-de-novo-e-fala-do-namorado-estou-apaixonada.html