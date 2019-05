DO PORTAL OVERTUBE



A Globo tem motivos pra comemorar, e não é com relação a seus resultados em audiência. A novela O Sétimo Guardião, que foi um grande problema do início ao fim, está finalmente em sua reta final e será encerrada na semana que vem.

A situação do folhetim é tão complicada que, mesmo nas últimas semanas de história, a situação nos bastidores ficou tensa. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (10) pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Segundo sua publicação, Joana Jorge, que é coautora da novela das nove, é quem está responsável por conversar com a direção a respeito das cenas. Esse trabalho seria do autor Aguinaldo Silva, mas ele não tem conseguido manter uma boa comunicação com a equipe de diretores.

Internamente, o que se diz é que a sensação nos bastidores é de alívio com o fim da trama. Não é a toa que boatos deram conta de que alguns atores ficaram satisfeitos quando descobriram que um assassino mataria vários personagens, tudo na intenção de deixar a produção mais cedo que o previsto.

Os problemas de O Sétimo Gurdião

A novela da Globo já começou com o pé esquerdo. Antes de estrear, Aguinaldo Silva foi acusado de plagiar a história de um grupo de autores que participava de seu curso.

Já com a história, que estreou em novembro do ano passado, no ar, outros problemas foram aparecendo. Vários deles envolvendo supostas brigas e discussões nos bastidores. Alguns atores como a veterana Lília Cabral precisaram vir à público na intenção de esclarecer os fatos. A própria trama da novela não tem agradado e a audiência vem patinando, apesar da leve melhora.

Por fim, a situação piorou muito quando José Loreto – integrante da novela – e Débora Nascimento anunciaram que estavam se separando. A atriz Marina Ruy Barbosa, mocinha da produção, acabou sendo apontada como suposto pivô.

A história tomou grandes proporções e gerou um burburinho que envolveu dezenas de artistas da Globo, a maioria deles do alto escalão da emissora. Carolina Dieckmann também chegou a ser apontada como suposto motivo para o rompimento do casal. Assim como Marina, ela negou as acusações.

Em fevereiro, ator Bruno Gagliasso precisou ser internado para uma cirurgia de retirada de cálculo renal. Várias cenas precisaram ser revistas por Aguinaldo Silva. Seu personagem, Gabriel, deve morrer no último capítulo.

Por fim, o momento mais tenso e complicado aconteceu pouco antes do Carnaval. O figurante Joseph Lima dos Santos morreu depois de passar mal antes de uma gravação. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu.

