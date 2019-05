DO G1



Um dos nomes mais conhecidos do rock nacional, Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, de 85 anos , está internado, desde segunda-feira (6), no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Bacaxá, em Saquarema, no interior do Rio.

De acordo com a unidade, ele chegou com quadro de desidratação, desnutrição e infecção urinária. O hospital afirmou que ele apresenta quadro de Alzheimer e se encontra em observação nesta sexta (8), com estado de saúde estável.

Ainda de acordo com o hospital, não há previsão de alta, mas Serguei respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos.

Há mais de 20 anos, o artista escolheu o município de Saquarema para viver. Na cidade, ele ganhou um terreno onde foi construído o museu chamado Templo do Rock.

Em outubro de 2018, o artista participou da Caravana Digital da Inter TV divulgando a cultura do rock.

Um dos roqueiros mais antigos do Brasil

Serguei é filho único de um executivo, Domingos Bustamante, e de uma dona de casa Heloísa Bustamante. Aos 12 anos foi morar com a avó materna, Lia Anderson, em Long Island, Nova York, onde participou de festivais estudantis.

Voltou ao Brasil em 1955, mas depois retornou aos Estados Unidos onde começou sua carreira musical. Esteve no Festival de Woodstock em 1969 e, no final deste ano, conheceu a cantora americana Janis Joplin, com quem teria tido relações e um dos motivos pelo qual ficou conhecido em todo o Brasil. Ele retornou ao país em 1972 indo morar em em Saquarema.

Veja a nota da assessoria do hospital:

"Segundo a direção do Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, o paciente está estável, internado para observação na unidade. Respira normalmente, sem aparelhos. Apresenta quadro da doença de Alzheimer."

