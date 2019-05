DO GSHOW



Anitta passou um tremendo sufoco para conseguir honrar seus compromissos no Chile, mas o final foi feliz. Com um look improvisado, a cantora fez um show para uma multidão e ainda fez uma participação na apresentação de Maluma. Após o fim do evento, a dupla lembrou do período em que ficou sem se falar:

Deitada no ombro do amigo, Anitta traduziu para o espanhol sua frase e complementou: "Briga de adolescentes, de namoradinhos". Em seguida, a gata caiu na gargalhada. Por sua vez, Maluma ficou bem sério. Na legenda das fotos postadas em seu perfil, a "poderosa" escreveu: "I do love you, idiota".

Em um outro momento, a brasileira deu um beijo no rosto do bonitão e ele comentou sobre uma nova parceria com a cantora. Logo depois, eles caíram na gargalhada por causa de um comentário feito pela nossa musa no ouvido dele. Do que será que eles estavam falando, hein?

Nenhum dos dois nunca contou publicamente o motivo da briga que eles tiveram. Segundo a biografia não-autorizada de Anitta, a brasileira teria ficado chateada com o parceiro musical após ele se recusar a fazer uma versão para o espanhol de "Paradinha".

Antes do encontro com Maluma, Anitta encarou um imprevisto bem desagradável durante um voo da Costa Rica para o Chile ao ter suas malas extraviadas durante a viagem. Como todo seu figurino estava na bagagem, a artista precisou garimpar peças em um shopping local para montar um look.

Essa não foi a primeira vez que Anitta levou um susto desse tipo. Há cerca de seis meses, a cantora também teve suas malas extraviadas em um voo. Na ocasião, a funkeira ficou sem as opções de figurino que iria usar na 19ª edição do Grammy Latino. Para não fazer feio no tapete vermelho do evento, a equipe da cantora deu aquela passadinha no shopping e comprou um vestido de R$ 45 mil para resolver o problema.

Um susto maior ainda Anitta passou na véspera de sua apresentação no Rock in Rio Lisboa, em junho de 2018, quando todo o figurino do seu balé não chegou a tempo. Para contornar o problema, a mãe da artista passou a noite inteira costurando as roupas a pedido da filha.

Reprodução/Instagram

