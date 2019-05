DO GSHOW



Giovanna Ewbank participou do Altas Horas especial Dia das Mães e conversou com Serginho Groisman sobre maternidade e revelou como foi seu primeiro Dia das Mães. A apresentadora se emocionou relembrando o momento em que a filha, Títi, fez uma pergunta que ela já esperava há algum tempo.

“Ela já me perguntou sobre a barriga. Há anos venho me preparando para esse momento e pensei em milhares de coisas. A gente nunca está preparada de fato para quando a criança vai perguntar. E eu me lembro que eu estava num avião, voltando de viagem, o Bruno tinha ficado em Noronha, e ela me perguntou: ‘Mamãe, se eu nasci do seu coração, de que barriga que eu nasci? Porque todo mundo nasce de uma barriga, né?’.”





Giovanna contou que não planejou a resposta e o que disse foi de maneira espontânea.

“Eu contei para ela que ela nasceu da barriga de um anjo. E falei: ‘Põe a mão na minha barriga, está sentindo alguma coisa?’. Ela disse que não. ‘Então agora põe a mão no meu coração.’ E perguntei se estava sentindo alguma coisa. Ela disse: ‘Sim, seu coração está batendo’. E eu falei: ‘Pois é filha, o meu coração está batendo para você, tudo que vem do coração é de muito amor, é de muita verdade, então isso que é importante, que meu coração vai estar batendo sempre por você’.”, disse Giovanna entre lágrimas.

Pois é filha, o meu coração está batendo para você, tudo que vem do coração é de muito amor, é de muita verdade, então isso que é importante, que meu coração vai estar batendo sempre por você’.

“Não tinha preparado isso para quando ela fosse perguntar. Isso foi uma coisa que me veio de repente. Tinha pensado em várias outras coisas. (...) O importante é a gente sempre ser muito verdadeira e sincera”, concluiu Gio, se emocionando e emocionando a todos do palco e plateia.

Uma convidada da plateia do programa perguntou como foi para Títi se adaptar em um novo país e Gio contou o que ela e Bruno dizem à menina:

“Tenho essa preocupação de que ela já desde pequena saiba que veio de outro país, então, a gente conta a história dela muitas noites. Ela já está até cansada dessa história. Estamos até tendo que mudar um pouco essa história.”

Giovanna ainda relembrou como foi seu primeiro Dia das Mães:

“No meu primeiro dia das mães eu estava no Malawi, país da minha filha, e tive que estabelecer residência lá por três meses para concluir o processo [de adoção]. No dia em que saiu, que fui buscá-la, era dia das mães. Então, foi meu primeiro presente de dia das mães de Deus. Foi muito especial.

”Serginho lembrou do segundo domingo de maio, e brincou que ela vai gastar um dinheirinho comprando presente. Gio então comenta o que mais gosta de ganhar dela:

“Os presentes que mais curto são desenhos dela. Acho que são coisas assim feitas do coração da criança, que a criança imagina e faz com as próprias mãos que são para mim os presentes mais valiosos. Tenho vários presentes de dia das mães que o Bruno faz com ela que eles me entregam no café da manhã. O nosso café da manhã de dia das mães é sempre uma festa”.

E quem pensa que Giovanna sempre considerou a adoção se engana. A atriz explica que imaginava que o momento de ser mãe ainda não tinha chegado para ela, apesar de seu marido Bruno Gagliasso já ter o desejo da paternidade. Focada no trabalho e pensando sempre na carreira, ela adiava esse plano.

Só que tudo mudou quando Gio foi convidada para fazer uma matéria no Domingão do Faustão em Malawi e conheceu Títi, então com 2 anos de idade:

"Fui a trabalho e encontrei minha filha. Pensei 'não existe trabalho no mundo que seja maior que isso'. sabe acho que me transformou de uma maneira como mulher e ser humano como eu nunca poderia imaginar. Nós mulheres nos transformamos em leoas. E hoje ela é a razão da minha vida. E uma coisa que eu aprendi é que é muito comum a gente falar ‘ah, filho adotivo, filho biológico, filho natural’ e eu aprendi a partir da maternidade que esse nome não tem peso nenhum, não significa nada, a partir do momento que você conhece, se transforma em mãe e vive esse amor incondicional, o cuidado, a proteção com alguém, é tudo a mesma coisa."