Loreto chegou sem aliança e evitou falar com os jornalistas

RAFAEL GODINHO

REVISTA QUEM

Vários famosos pisaram no tapete vermelho do UFC® 237: Namajunas x Andrade, realizado neste sábado (11), na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

José Loreto, Rodrigo Santoro, Marcelo Serrado, Luisa Sonza, Paulo Rocha e Marcello Novaes, e o casal Renato Góes e Thaila Ayala, entre outros, foram conferir o evento.

Muito aguardado pela imprensa, Loreto chegou sem aliança e evitou falar com os jornalistas, se recusando a se pronunciar sobre a vida pessoal e comentar a reta final de O Sétimo Guardião.

Em 2018, o UFC também atraiu celebridades. Um dos combates mais esperados foi o da baiana Amanda Nunes, campeã peso-galo, que lutou contra a amiga e rival a americana Raquel Pennington.

Outra luta que muito aguardada é a de Vitor Belfort contra Lyoto Machida. Foi a última vez que Vitor subiu ao tatame.

O lutador escolheu a cidade que iniciou a carreira para encerrá-la.