Meghan Markle não deixou de comemorar o Dia das Mães. Mesmo morando na Inglaterra onde a data foi comemorada este ano em 22 de março, Meghan não esqueceu suas origens americanas e homenageou a si e a todas as mães com uma foto de seu primogênito nascido na última segunda-feira (06.05).

"Prestando homenagem a todas as mães hoje - passadas, presentes, futuras mães e àquelas perdidas, mas sempre lembradas. Nós honramos e celebramos cada um de vocês. Hoje é o Dia das Mães nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Quênia, Japão e vários países da Europa. Este é o primeiro Dia das Mães para a Duquesa de Sussex", dizia o post no perfil Sussex Royal que mostrava Meghan segurando os pezinhos de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Ainda na publicação havia uma citação. "Citação de “terras”: Minha mãe foi meu primeiro país; o primeiro lugar que eu já vivi."





Ao falar em um breve pronunciamento na última semana, Meghan afirmou que o filho tem um temperamento doce. "É muito calmo e tem sido um sonho". Harry brincou: "Não sei de quem ele puxou isso.

" Enquanto segurava o filho nos braços, o duque também falou sobre suas expectativas. "Estamos ansiosos para parar mais tempos preciosos com ele enquanto ele começa a crescer."

Na sequência, o perfil oficial de Sussex publicou três novas imagens serenas da família.



"Eles são tão incrivelmente gratos pelos desejos calorosos e apoio que receberam de todos ao redor do mundo desde que receberam seu filho há dois dias", dizia o comunicado.

Archie não vai ter um título real oficial. Por isso, seu nome adota o sobrenome oficial da família real britânica, Mountbatten-Windsor.

Em sua primeira aparição oficial, o bebê usou manta e gorro da tradicional loja britânica GH Hurt & Son - a mesma que usaram seu avô, o Príncipe Charles, e seus primos, quando bebês.