BRUNO CALIXTO E LEONARDO RIBEIRO

DO EXTRA

Uma das atrações do quadro “Show dos Famosos”, do Domingão do Faustão, a cantora Ludmilla cancelou dois shows que faria, entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12) em Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo.

Ela foi internada às pressas com complicações na coluna, na Santa Casa de Cruzeiro, onde ficou internada até a manhã deste domingo com quadro clínico de lombalgia.

De acordo com a assessoria de imprensa da funkeira, ela estava na cidade onde faria a primeira apresentação, quando começou a sentir as dores.

Ela realizaria um show em uma danceteria, na mesma noite que a cantora Iza. Em seguida se apresentaria no 'Baile do Bixo' da Faculdade de Cruzeiro (Facic).

Ainda segundo a asessoria, ela foi transferida para um hospital no Rio de Janeiro, para novos exames. Ela também não participará do quadro “Show dos Famosos”, do Domingão do Faustão, nesta noite.

"A assessoria de imprensa e comunicação de Ludmilla informa que, por conta de complicações na coluna - constatado a partir de laudo médico -, a cantora não realizou os dois shows agendados para o dia 11, em Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ludmilla já se encontrava na cidade onde realizaria o primeiro show e foi prontamente socorrida, recebendo todo o suporte do contratante. A cantora lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente, foi necessário o cancelamento. Demais informações relacionadas a remarcação dos shows e possíveis ressarcimentos serão tratados diretamente com os contratantes", diz a nota (na íntegra, abaixo).