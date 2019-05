do Terra noticias



Enquanto tenta acalmar os ânimos da classe artística com as mudanças na Lei Rouanet, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, não foge de outras polêmicas envolvendo a sua pasta, que agrega os antigos ministérios da Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social.

Em entrevista ao Estado, o ministro disse que "não é porque é artista que não precisa prestar contas", que o deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP), um de seus maiores críticos, "quer nomear todo mundo no ministério" e que ele recebeu do presidente Jair Bolsonaro "liberdade de dizer não às indicações até do vice-presidente", tanto que demitiu um apadrinhado do general Hamilton Mourão.

Sobrou até para a reforma da Previdência. "O maior programa de combate à pobreza não é a Bolsa Família nem o BPC, é a aposentadoria do trabalhador rural. Não pode mexer".

Sobre não ter reajuste para o Bolsa Família este ano, afirma: "Para que reajuste? O 13º já é um up

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/nao-e-porque-e-artista-que-nao-tem-de-prestar-conta-diz-ministro-da-cidadania,3be6a19171861d8ab5a20d4af7c3224fizkg85pf.html