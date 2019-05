da AG BRASIL



Atendendo a apelo do governo do Haiti, o Brasil doou para aquele país cerca de 7 mil doses de vacina antirrábica humana nesta terça-feira (7).

O transporte a Porto Príncipe foi custeado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), segundo o Itamaraty.

A doença afeta quatro países da América Latina e do Caribe - Guatemala, Haiti, República Dominicana e Haiti, segundo dados da OPAS.

Em 2017, o Brasil já havia doado 15 mil doses da vacina antirrábica para o Haiti.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doações brasileiras em ações de cooperação humanitária não privam os brasileiros do direito de acesso a medicamentos, destinados a tais iniciativas apenas quando não há carência no atendimento prioritário a pacientes nacionais.

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-05/brasil-doa-vacina-antirrabica-para-o-haiti