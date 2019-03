BRUNA BARBOSA

Depois de permanecer internado durante 22 dias no Hospital Universitário Júlio Müller, em Cuiabá, o ator e comediante André D’Lucca teve alta nesta quarta-feira (27).

A informação foi repassada ao MidiaNews pelo diretor do grupo de teatro Cena Onze, Flávio Ferreira.

“O André já teve alta, já está em casa e está bem melhor, graças a Deus”, comemorou.

O intérprete da personagem Almerinda precisou ser internado no dia 5 de março, devido a um grave quadro de desnutrição em decorrência de uma depressão.

O ator André D’Lucca chegou a se manifestar em suas redes sociais no dia 18 deste mês, quando agradeceu o apoio dos fãs e amigos, após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Citando ter chegado ao "fundo do poço", D'Lucca afirmou que está melhor e que pretende voltar aos palcos.

Jamais imaginei que uma depressão pudesse me jogar no fundo do poço

“Jamais imaginei que uma depressão pudesse me jogar no fundo do poço: parei de comer e beber água, meu rim e fígado pararam, causando colapso geral. Hoje me vi no espelho e não me reconheci”, escreveu o ator.

Retorno aos palcos

Ainda nesta quarta-feira (28), o ator voltou a usar as redes sociais para avisar sobre seu retorno aos palcos de Cuiabá. D’Lucca se apresenta no dia 5 de maio, no Cine Teatro, na Capital.

O espetáculo será uma ação social que pretende arrecadar 1,5 toneladas de alimentos, que devem ser doados para o Abrigo Bom Jesus e à Casa da Mãe Joana.

O ator ainda aproveitou a postagem para solicitar o apoio de empresas para custeio dos gastos do espetáculo.

Na terça-feira (26), D’Lucca também publicou uma mensagem de vídeo, que recebeu da atriz global Heloísa Périssé. Na filmagem, Périssé desejou uma boa recuperação e exaltou o trabalho do ator.

“Estou aqui para desejar uma recuperação rápida, que você fique bom logo. Nós precisamos de você. As pessoas precisam da sua alegria”, disse a atriz.

Veja o relato feito pelo ator nas redes sociais:

Reprodução/Facebook Ator anunciou retorno aos palcos em sua rede social

