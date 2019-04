A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou o pagamento de R$ 9,2 milhões a 13 municípios de Mato Grosso nesta segunda-feira (15), via Fundos Municipais de Saúde.

O repasse é referente aos serviços de média e alta complexidade prestados no mês de janeiro deste ano.

“Neste momento, o Governo do Estado faz um grande esforço para honrar os compromissos que assumiu – inclusive aqueles herdados da gestão anterior. Por isso, nos mantemos em dia com os pagamentos referentes ao exercício de 2019 e estamos priorizando a regularidade dos repasses", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

"A equipe da Secretaria de Estado de Saúde está empenhada em amenizar a dificuldade financeira que existe por meio da melhor gestão do dinheiro público”, disse.

Neste momento, o Governo do Estado faz um grande esforço para honrar os compromissos que assumiu

Os municípios receberam os respectivos valores: Cuiabá (R$ 3.300.000,00), Várzea Grande (R$ 1.300.000,00), Confresa (R$ 500.000,00), Diamantino (R$ 250.000,00), Nortelândia (R$ 100.000,00), Barra do Garças (R$ 800.000,00), Juína (R$ 301.000,00).

São Félix do Araguaia (R$ 250.000,00), Pontes e Lacerda (R$ 450.000,00), Jaciara (R$ 100.000,00), Primavera do Leste (R$ 300.000,00), Rondonópolis (R$ 1.300.000,00) e Juara (R$ 250.000,00).

Esse cofinanciamento estadual não é obrigatório, mas foi estabelecido pela Portaria 048/2018, que prevê o apoio mensal às ações e serviços de Saúde de atenção hospitalar às prefeituras.

Nesta perspectiva, o incentivo objetiva melhorar o acesso dos usuários no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.