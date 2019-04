Portaria assinada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública, pelo período de 33 dias, na Esplanada dos Ministérios, via de Brasília que concentra os principais prédios públicos da capital federal. A portaria publicada no "Diário Oficial da União" entrou em vigor nesta quarta-feira (17).

Segundo a assessoria do Ministério da Justiça, Moro atendeu a um pedido do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pasta comandada pelo ministro Augusto Heleno que é responsável pela segurança do presidente e ações de inteligência.

Ainda de acordo com o Gabinete de Segurança Institucional, o pedido de uso da Força Nacional é de "caráter preventivo" para garantir a segurança do patrimônio da União e dos servidores que atuam nos prédios públicos da região.

"Registramos que este procedimento faz parte da definição de atribuições que constam do Protocolo Integrado de Segurança da Esplanada dos Ministérios do Governo do Distrito Federal", ressaltou a assessoria do GSI por meio de nota.