DOUGLAS TRIELLI E CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) descartou, nesta segunda-feira (22), intervir na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá sem a ajuda do Governo do Estado e do Ministério da Saúde.

Segundo ele, a instituição é privada e a má-gestão não pode ser trazida para dentro de sua gestão.

“Temos que discutir bastante para resguardar Cuiabá, tendo em vista que a Santa Casa é uma instituição privada. É privada. E que teve um sério e grave problema de administração interna, que a levou praticamente à falência. E eu não posso trazer esse problema de má-gestão para dentro da Prefeitura de Cuiabá, que já tem inúmeros problemas com a Saúde”, afirmou.

Uma possível intervenção tem que ser precedida do envolvimento direto e seguro do Governo do Estado

“Estamos analisando e avaliando todos os aspectos, seja financeiro, administrativo, jurídico. Mas Cuiabá tem que ser preservada. Não podem colocar sob os ombros de Cuiabá o problema de uma instituição privada”, disse.

Emanuel afirmou que aguarda, por ora, uma garantia do governador Mauro Mendes (DEM) de que irá ajudar o Município na intervenção. Ele citou que, além de ter uma dívida de R$ 80 milhões, a unidade filantrópica deve ao Executivo R$ 24 milhões em serviços não prestados.

“Tudo depende de projeto, de um plano de ação imediato. Nada é feito do dia para noite. Uma possível intervenção tem que ser precedida do envolvimento direto e seguro do Governo do Estado. Até porque 70% dos pacientes da Santa Casa são do interior do Estado. E também do Ministério da Saúde porque a saúde pública é universal. O SUS é universal. Havendo essa garantia, temos que discutir”, afirmou.

“Isso é uma questão que estou pronto para discutir. Já discuti várias vezes com o ministro [Luiz Henrique Mandetta], vejo nele boa vontade. Já discuti com o governador. Está avançando. É um problema de todos nós, inclusive da sociedade, que tem uma estima, como eu tenho, com a Santa Casa, que é uma instituição bicentenária”, completou.