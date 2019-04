CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) vê o presidente da Assembleia Eduardo Botelho (DEM) como o grande “coringa” para a disputa eleitoral do próximo ano.

Assim como tem sido falado nos bastidores, Emanuel acredita que o democrata está habilitado para concorrer às prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, em 2020.

Sem esquecer ainda da possibilidade de Botelho encarar uma disputa ao Senado, caso o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), que cassou o mandato da senadora Selma Arruda (PSL) e ainda determinou novas eleições em Mato Grosso.

“O Botelho é um grande nome e pelo que eu vi é para qualquer cargo. Ele pode ser nome para prefeito de Cuiabá, de Várzea Grande, para senador da República, quase foi conselheiro do Tribunal de Contas. Então, ele é um ‘coringão’”, disse Emanuel.

Para o prefeito, Botelho tem se mostrado um “grande articulador” e se fortalecido, não só na Assembleia, como também no trato com demais poderes e instituições.

“Ele tem ajudado Cuiabá, tem se posicionado a favor de Cuiabá, vem ajudando o prefeito a contornar dificuldades e ajudar as coisas a acontecerem. Então, o Botelho é um nome que pode se credenciar a qualquer cargo”, reiterou o prefeito.

Questionado se vê Eduardo Botelho como o melhor nome para aglutinar o apoio de seu grupo político – caso não vá à reeleição – e o do grupo do governador Mauro Mendes (DEM), o prefeito preferiu minimizar.

“Eu digo que ele é um grande nome. Não vou dizer o melhor, porque podem surgir outros. Tem outros nomes aí colocados e podem surgir outros. Mas sem dúvida, acho Botelho um bom nome”.

Por fim, Emanuel afirmou não ter qualquer tipo de preocupação com as eleições neste momento.

“Todos devem colocar seus nomes. Quem quer disputar, deve colocar. Eu não estou preocupado com eleição, mas sim, em atender a população”, concluiu.

Aval de Júlio

A fala de Emanuel vai de encontro ao que avalia o ex-governador Júlio Campos (DEM). Segundo o democrata, Botelho (DEM) é o melhor membro de seu partido para disputar as eleições municipais de 2020.

Conforme Júlio, o parlamentar está apto a concorrer tanto à Prefeitura de Cuiabá quanto à de Várzea Grande.

“O Botelho é o melhor nome do DEM e um dos poucos para disputar a Prefeitura. Porque o outro nome que temos é do deputado federal Fábio Garcia, mas que, hoje, está afastado cuidando das atividades empresariais e familiares”, disse.

“E pode disputar tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Ele é um político cuiabano e várzea-grandense ao mesmo tempo. Sempre bem votado nas duas cidades. Hoje, o domicílio dele é Cuiabá. Mas a partir de outubro poderá ser Várzea Grande. Já o domicílio empresarial é Várzea Grande. As empresas dele estão lá”, afirmou.

Campos disse que Botelho conta com a simpatia do governador Mauro Mendes (DEM) e do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB). E disse que, caso Emanuel não dispute a reeleição, o deputado pode conseguir seu apoio.

“O nome do Botelho tem a simpatia do governador e a simpatia do prefeito. Muitas vezes, ano que vem pode não ter uma eleição conturbada entre a Prefeitura e ele conseguir o apoio deles”, disse.

“Ele é um nome agregador, apaziguador. Tanto que na Assembleia, naquela movimentação intenção para presidência, acabou sendo candidato único, tendo 21 votos. Então, com a habilidade que ele tem, é um grande nome. Tanto para Cuiabá como para Várzea Grande”, completou.

