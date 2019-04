O deputado federal, Carlos Bezerra, que presidente o MDB no Estado

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

Presidente do MDB em Mato Grosso, o deputado federal licenciado Carlos Bezerra afirmou que qualquer decisão a respeito de uma candidatura da sigla ao Palácio Alencastro, em 2020, será tomada em grupo.

Para o cacique, não há que se falar, por exemplo, numa decisão isolada do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), que poderá sair à reeleição.

“O MDB primeiro vai discutir isso internamente. Essa decisão não é de uma pessoa só. Não é só minha, nem só do Emanuel. O partido tem uma prática democrática de discussão”, disse Bezerra.

“[A eleição de 2020] Vai passar por essa discussão. Se o partido entender que tem que ter candidato, vai ter”, acrescentou o político.

Apesar das declarações do presidente, nos bastidores comenta-se que Bezerra é uma espécie de “manda-chuva” do partido, cabendo tão somente a ele as decisões relativas à sigla.

Ele seria o responsável, inclusive, por “fritar” alguns nomes às vésperas de processos eleitorais.

Novos nomes

Segundo Bezerra, “a tendência” é que o MDB lance um candidato à Prefeitura de Cuiabá, ainda que Emanuel opte por não disputar a reeleição.

Entre os nomes ventilados pela sigla está o da deputada estadual Janaina Riva.

Outro que já afirmou que trabalha uma pré-candidatura e defende, inclusive, a realização de prévias dentro da sigla, é o deputado federal Valtenir Pereira.

