O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que decidiu apresentar um plano de viabilidade para a reabertura da Santa Casa de Misericórdia após a Prefeitura de Cuiabá não apresentar nenhuma solução para o fechamento da unidade.

Em conversa com a imprensa na tarde desta quarta-feira (24), o democrata disse que caberia à Prefeitura tratar do assunto, já que o Município tem gestão plena da Saúde. Ele, entretanto, não citou o nome de Emanuel Pinheiro (MDB) durante a conversa com a imprensa.

“Estávamos aguardando que o Município tomasse essas providências, porque ele é o gestor pleno. O Município de Cuiabá é quem tem contratos para serviços prestados. Como isso não aconteceu, tem mais de 40 dias desse fechamento, estamos nos propondo a apresentar uma proposta para reabertura da Santa Casa e faremos isso até a próxima semana”, disse.

A conclusão vocês que façam, a sociedade que faça, eu não estou aqui para analisar as atitudes da Prefeitura

“A conclusão vocês que façam, a sociedade que faça. Eu não estou aqui para analisar as atitudes da Prefeitura. A motivação é que temos um equipamento de Saúde Pública, contratualizado com a cidade de Cuiabá, que presta serviços de alta e média complexidade, mas que está fechado. Caberia ao Município, como gestor pleno, tomar as atitudes. Isso é óbvio. Não fez. Nós faremos”, afirmou.

Mendes disse ter determinado ao secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo (PSB) que apresente o plano de viabilidade já na próxima semana. Ele disse que a decisão irá preservar o dinheiro público.

“Não recebi ainda, não posso antecipar detalhes, porque vai ser entregue na semana que vem. Vou analisar. Devemos conversar com alguns entes envolvidos para que na semana que vem uma decisão seja tomada com relação a esta reabertura da Santa Casa”, disse.

“A solução não sabemos qual vai ser. Nem eu sei. Vamos esperar os técnicos estudarem. Garanto que vamos tomar a melhor decisão e que preserve o dinheiro público. A Santa Casa é do sistema privado em que o setor público compra serviços. Tem que entregar serviço, se não entrega, acontece o que aconteceu”, completou.

