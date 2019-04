O governador Mauro Mendes, que participou de abertura de seminário no TCE

CAMILA RIBEIRO E DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que a ineficiência e a incompetência dos gestores causam prejuízos mais graves aos cofres públicos se comparados a casos de corrupção que acontecem no País.

“Sempre abordo esse assunto de corrupção. No Brasil, contra o desvio público, contra a corrupção, nós temos muita gente especializada atuando, temos leis para pegar quem é negligente, quem descumpre leis e quem pratica a corrupção”, disse.

“Nós temos os tribunais de contas, o Ministério Público, o Judiciário para julgar. Agora, e os ineficientes e os incompetentes? Já falei isso e vou repetir: a corrupção fede, tem que ser combatida duramente. Mas a ineficiência e a incompetência dão dez vezes mais prejuízo ao cidadão”, acrescentou Mendes.

As declarações foram dadas na manhã desta quinta-feira (25), em discurso na abertura do “Seminário Ajuste Fiscal ou Desgoverno – Equilíbrio – Transparência – Eficiência”, que está sendo realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

Na oportunidade, Mendes disse que se de um lado há órgãos de controle e o próprio Judiciário mais voltados aos casos de corrupção, de outro compete aos gestores públicos adotar medidas de modo a barrar a ineficiência do serviço público.

“Nós não temos o ‘Ministério Público da Ineficiência’ e, portanto, temos que voltar nossos olhos para combater a ineficiência e a incompetência. Combater aquilo que realmente está matando os Estados. Ou fazemos isso, ou acordemos para realidade ou vamos comprometer a nossa geração”, afirmou.

“Opções erradas”

Ainda em seu discurso, Mendes disse que, assim que assumiu o comando do Paiaguás, viu de perto a dura realidade econômica do Estado e tomou medidas para tentar frear o descontrole das contas públicas.

“Um Estado que não tem ajuste fiscal, começa gerar um desgoverno. Quando você gasta mais do que arrecada, não importa se é no Estado, no Município, na nossa casa... se gastar mal, causa o desequilíbrio. E aí começa a faltar dinheiro para o básico”, disse.

“Foi isso que aconteceu em Mato Grosso: opções erradas, decisões equivocadas, falta de responsabilidade”.

O governador ainda pediu a contribuição de todos os Poderes, instituições e membros da sociedade, no que diz respeito ao controle dos gastos públicos.

“Se cada um der sua contribuição, o servidor, os poderes, o juiz, o desembargador, o professor, o membro do TCE, se todos entendermos isso, nós vamos recuperar esse Estado. Medidas já foram tomadas e alguns resultados já começam aparecer. Muitas ações ainda precisam ser feitas”, afirmou Mendes.

“O que tenho feito é buscar dar o exemplo, cortar gastos, conter despesas, aumentar a receita. Porque aí, equilibra as contas e no momento seguinte sobra dinheiro para investir na sociedade, no cidadão, naquilo que importa”, concluiu.