CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Carlos Avalone (PSDB) classificou como “fundamentais” as medidas tomadas pelo governador Mauro Mendes (DEM) nos primeiros meses de sua gestão.

Todavia, o tucano entende que Mendes deve ampliar as reformas, sob pena de não conseguir amenizar os problemas do Estado.

“As reformas feitas até agora foram fundamentais, importantes. Mas não acredito que apenas com as realizadas até o momento ele consiga resolver os problemas do Estado. É preciso ampliá-las”, disse o tucano.

A reforma tributária é fundamental. Se tivermos um ataque só ao agronegócio e o agro tiver um problema, esse problema vai ser grave nos outros setores

“Entrei na política através de Dante de Oliveira, que foi o maior reformista de Mato Grosso. Então, conheço de reforma e sei que reforma não pode ser feita pela metade e nem 70%. Tem que ser feita 100%. Se não, diminui o problema, mas não sai dele”, afirmou.

Ainda na avaliação do tucano, as próximas medidas devem ser tomadas por Mendes já nos próximos meses até no máximo janeiro de 2020.

“Por exemplo, alguém está com lama até o nariz, você faz a reforma, baixa a lama até a cintura e a população vai dizer assim: ‘Continuo na lama’. Então, o governador tem que entender que ele tem não tem oito anos para tirar Mato Grosso da lama - ainda está com lama na cintura - ele tem que entender que tem que tirar em três anos, se quiser ter chances pra frente”, disse.

“Acredito que o prazo para isso é ate o começo do ano que vem. Mais do que isso, não dá”, acrescentou o deputado.

Reforma tributária

Para Avalone, a reforma mais urgente neste momento é a tributária, que já foi ensaiada por vários Governos, sem sucesso.

“O primeiro movimento do governador foi no sentido de aumentar alguns impostos, como foi o caso do Fethab. E esse é um movimento que vem contrário ao que ocorreu nacionalmente e até em outros Estados”, disse.