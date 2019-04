Novos leitos foram abertos no Hospital Municipal de Cuiabá e no Hospital São Benedito

DA REDAÇÃO



Em visita ao Pronto Socorro de Cuiabá (PSC), o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou “tolerância zero” para pacientes nos corredores, nesta sexta-feira (26). A unidade de saúde, que há décadas enfrentava problemas com superlotação, foi beneficiada com a estruturação de outros hospitais, promovida pela gestão.

Para isso, houve abertura de 90 leitos no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), inaugurado em dezembro de 2018; 21 no Hospital São Benedito e outros 15 no próprio PSC. É importante destacar que este último atende diariamente a demanda de diversos municípios de Mato Grosso.

“Isso é só o começo da virada de página da saúde em Cuiabá. Muitas gestões iniciaram e finalizaram sem conseguir humanizar o Pronto Socorro. Foram décadas de condições subumanas e histórias de descaso com os que mais necessitam e que, nestes momentos estão mais vulneráveis”, disse.

Ao longo da vistoria, Emanuel conversou com pacientes que reforçaram a importância de se priorizar a Saúde.