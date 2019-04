CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) criou um canal para que pacientes e funcionários de unidades de saúde da Capital denunciem eventuais casos de atendimento nos corredores do Pronto-Socorro da cidade.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado por Emanuel em suas redes sociais. Segundo ele, a partir de agora o Município terá “tolerância zero” com ocorrências desta natureza.

“Lugar de paciente não é no corredor. Denunciem, por favor. Esse pedido vai para todos os servidores do atual Pronto Socorro, todos os servidores da saúde, aos profissionais que aqui trabalham e vai também para toda população cuiabana”, disse o prefeito.

Estou colocando esse número 24 horas do dia. Teremos tolerância zero para pacientes no corredor

O prefeito disse que o canal funcionará de forma ininterrupta e, assim que recebidas as denúncias, o Município adotará as providências para realocação dos pacientes.

“Estou colocando esse número 24 horas do dia, vai ter profissional para atender e todas as providências serão imediatamente tomadas. Teremos tolerância zero para pacientes no corredor”, afirmou Emanuel.

“Temos leitos suficientes para garantir o respeito e a dignidade ao cidadão que precisa da saúde publica”, acrescentou.

O vídeo postado pelo prefeito ainda é acompanhado pelo seguinte texto: “Após muito trabalho pela saúde de Cuiabá estamos mudando uma realidade de décadas, hoje temos leitos suficientes para que nenhum paciente precise estar nos corredores do atual Pronto-Socorro”.

“Para mantermos essa realidade, peço a ajuda de todos; pacientes, familiares e servidores, LUGAR DE PACIENTE NÃO É NO CORREDOR, denunciem pelo número 98459-3823, que iremos tomar as providências necessárias”.

Veja a publicação: