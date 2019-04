DE TERRA NOTICIAS



Ribeirão Preto, 29 - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 29, que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pautará, na próxima semana, o projeto de lei que permite a posse de armas ao produtor rural no perímetro da propriedade.

Sem dar detalhes se seria a mesma proposta ou outro projeto, Bolsonaro afirmou que o governo enviará uma proposta ao Congresso que permite ao cidadão do campo se defenda com armas sem que haja ilicitudes em caso de confrontos dentro da propriedade.

Bolsonaro participou pela manhã da abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). Na chegada, subiu em uma das máquinas agrícolas e posou para fotos.

Entre outros, estava acompanhado da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete da Segurança Institucional, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, além do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o governador paulista, João Doria (PSDB).

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/maia-pautara-na-semana-que-vem-posse-de-arma-para-produtor-rural-diz-bolsonaro,59373a06d831e6328555502baf528030u861csih.html