“Não sou um entendido especificamente dessa área, mas temos buscado levantar informações com relação ao lucro do agronegócio. E as informações que têm chegado tecnicamente é que há muita gordura”, afirmou.

Para o deputado, o setor que é campeão em lucro no estado precisa ajudar a tirar o estado da crise financeira. Entre as propostas está aumentar a tributação.

“É o setor que mais lucra no estado e com incentivos e isenções. Chegou o momento do agronegócio nos ajudar ainda mais. Precisamos nessa política do governo do estado tributar um pouco mais esse setor que dá muito lucro para que possamos avançar nas políticas públicas”, comentou.