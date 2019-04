DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, nesta terça-feira (30), para tratar da liberação de R$ 62 milhões para a Defesa Civil, visando a construção de pontes em Mato Grosso.

A reunião, ocorrida em Brasília, também contou com a presença do chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso, Carlos Fávaro, e do deputado federal Valtenir Pereira (MDB).

De acordo com o governador, a construção dessas pontes trará melhorias na logística de 40 municípios do Estado.

“Temos aprovado do Ministério o valor de R$ 62 milhões, que está dependendo de empenho para a construção de pontes em 40 municípios que estão em situação crítica”, relatou.

Hidrelétricas

Ainda na reunião, Mendes pediu que o ministro tome providências quanto a um decreto da Agência Nacional de Águas (ANA), de setembro do ano passado, que suspendeu a emissão de autorizações para implantar novas hidrelétricas na bacia hidrográfica do Paraguai, região onde fica o Pantanal. A suspensão tem previsão para vigorar até maio de 2020.

O governador ressaltou que o decreto está afetando “drasticamente” muitos empreendimentos que pretendem ser instalados na região.

Segundo Mendes, os investimentos energéticos na baca hidrográfica do Paraguai podem chegar a R$ 20 bilhões.

“Fizemos uma solicitação para que isso possa ser destravado ou que possa ser flexibilizada essa regra, que está prejudicando muito o Estado de Mato Grosso. A construção desses empreendimentos vai gerar muito emprego, vai movimentar a economia. Nesse momento de baixa atividade econômica, não podemos ficar travando o crescimento do setor”, afirmou.