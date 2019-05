A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira no Palácio Paiaguás

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) prometeu aos servidores públicos, durante uma reunião na manhã desta quinta-feira (02), pagar os salários até o dia 10 do mês subsequente ao trabalhado a partir do mês de julho.

Além disso, citou a possibilidade de pagar em até três vezes o 13º salário no segundo semestre, não mais somente em dezembro deste ano (leia mais abaixo).

A promessa quanto à data dos salários vai de encontro ao que vinha sendo dito pelo secretário de Fazenda Rogério Gallo, que disse ao MidiaNews, na semana passada, que essa possibilidade ocorreria somente ao final deste ano.

Desde janeiro, Mendes vem escalonando em três parcelas o salário dos servidores, por conta dos problemas de fluxo de caixa.

Trabalhamos com a possibilidade de pagar o salário em parcela única até o dia 10, a partir de julho

“Trabalhamos com a possibilidade de pagar o salário em parcela única até o dia 10, a partir de julho. Essa é a nossa meta. Trabalhamos acreditando sempre que é possível fazer o impossível”, disse.

“Tenho feito o meu trabalho e cumprido com a minha obrigação. Quando o Estado estiver equilibrado financeiramente, todos irão sair ganhando, a população terá serviços públicos de qualidade e o servidor público receberá o seu salário em dia”, afirmou.

13º salário

Outro ponto da reunião foi quanto ao 13º salário. No início do ano, o governador mudou a forma de pagamento do benefício. Anteriormente, o Executivo pagava na data de aniversário de cada servidor.

O democrata transferiu o pagamento para dezembro deste ano, em parcela única.

Os líderes do Fórum Sindical pediram o retorno para a forma de pagamento anterior, pois, segundo eles, muitos servidores adiantaram essa verba nos bancos em 2018 e agora estão tendo os salários resgatados pelos próprios bancos, agravando a situação de endividamento familiar.

Mendes afirmou aos sindicalistas que o Estado ainda trabalha com o objetivo de pagar em parcela única dentro do dezembro. Entretanto, citou que se a realidade financeira do Estado melhorar, pode parcelar em três vezes o benefício.

“Os esforços são nesse sentido. Contudo, caso a realidade financeira mude para melhor, nós poderemos trabalhar com a alternativa de parcelar em até três vezes a partir do segundo semestre deste mês, sendo a última parcela em dezembro de 2019”, disse.

“Não há como mentir ou esconder os números. Primeiro, porque quem controla esses números são servidores de carreira e se algo for dito que não seja real, eles mesmos poderão revelar a verdade. Segundo, que não é essa a minha forma de trabalho. Nossa gestão trabalha com a verdade e na busca por soluções que possam melhorar a prestação de serviço para o cidadão e também para o próprio servidor público”, completou.

Ainda no encontro, os servidores pediram o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) de 2019. Entretanto, Mendes não garantiu o pagamento e citou que o projeto enviado por ele na Assembleia Legislativa estabelece um cálculo para que haja esse repasse. Hoje, o Estado ainda não cumpre as exigências para este pagamento.

Leia mais sobre o assunto:

Governo deixa de escalonar salários até final do ano, diz Gallo