DA REDAÇÃO



O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi (PSB), sugeriu a criação de políticas integradas de segurança pública nas rodovias federais e estaduais de Mato Grosso, com cooperação entre as forças policiais do estado e da união, no combate ao roubo de cargas e caminhões.

A Indicação nº 1372/2019, apresentada a Casa de Leis pelo parlamentar, foi encaminhada a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

"Tenho recebido muitos pedidos de ajuda, até pela minha rede social, de motoristas de nosso estado, que já não sabem mais o que fazer. São pais de família, que estão buscando o sustento de forma honesta, mas que estão a mercê de bandidos, infelizmente. Por isso estou aqui fazendo essa sugestão e cobrança", justificou o parlamentar.

Conforme a proposta de Max Russi, a intenção é combater esse tipo de delito, assim como desarticular o "modus operandi" dos criminosos.

"Esses assaltantes abordam o motorista, momento em que um integrante do grupo assume a direção do veículo enquanto outro manda que o a vítima desça, mantendo-a sob a mira de uma arma de fogo e levando-a para a beira da estrada, onde muitas vezes é amarrada e agredida. A vítima passa horas sob a ameaça do criminoso, que só após muito tempo de horror é libertada, dando tempo suficiente para que a quadrilha desapareça com o produto do roubo", exemplificou.

O deputado propõe principalmente a instrumentalização de operações entre as policiais, tendo como base o compartilhamento de dados e a cooperação mútua. "Com esse mecanismos, é possível monitorar e capturar os membros dessas quadrilhas, dando a resposta que a sociedade anseia", recomendou.