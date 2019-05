O governador Mauro Mendes, que se reuniu com servidores públicos

CAMILA RIBEIRO

DA REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes (DEM) “colocou nas mãos” dos servidores públicos do Estado, a possibilidade de o Executivo retomar o pagamento da folha salarial no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado.

“Isso depende da arrecadação do Estado. E depende mais dos servidores do que de mim”, disse Mendes, ao ser questionado sobre o calendário de pagamento.

“Eu como governador tomo algumas decisões. Mas o dia-a-dia, a implementação e a operacionalização dessas decisões que podem representar em melhoria no caixa, depende mais dos servidores do que do governador", acrescentou.

As declarações foram dadas na última quinta-feira (2), mesmo dia em que o governador se reuniu com membros do Fórum Sindical, entidade que representa servidores públicos do Estado.

Segundo Mendes, a reunião ocorreu de forma “muito amistosa” e o principal questionamento dos servidores é justamente com relação a data de pagamento dos salários.

O governador disse que o Executivo trabalha com duas projeções, sendo a mais otimista delas, encerrar o esquema de escalonamento – adotado desde o início da gestão – já a partir de julho.

“Foi uma reunião simples, tranquila, muito afável. Nós os ouvimos e o principal ponto é a data de pagamento. Dissemos que a ideia é voltar a pagar no dia 10 no menor espaço de tempo possível”, afirmou o governador.

“A estimativa, na melhor das hipóteses, é que isso ocorra em julho. Na pior das hipóteses, em dezembro. Entre julho e dezembro ou o quanto antes”, concluiu Mendes.

Desde janeiro, Mendes vem escalonando em três parcelas o salário dos servidores, por conta dos problemas de fluxo de caixa.

13º salário

Outro ponto da reunião foi quanto ao 13º salário. No início do ano, o governador mudou a forma de pagamento do benefício.

Anteriormente, o Executivo pagava na data de aniversário de cada servidor.

O democrata transferiu o pagamento para dezembro deste ano, em parcela única.

Os líderes do Fórum Sindical pediram o retorno para a forma de pagamento anterior, pois, segundo eles, muitos servidores adiantaram essa verba nos bancos em 2018 e agora estão tendo os salários resgatados pelos próprios bancos, agravando a situação de endividamento familiar.

Mendes afirmou aos sindicalistas que o Estado ainda trabalha com o objetivo de pagar em parcela única dentro do dezembro. Entretanto, citou que se a realidade financeira do Estado melhorar, pode parcelar em três vezes o benefício.

