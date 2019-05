DA REDAÇÃO



A prefeitura de Várzea Grande lançou o programa de recapeamento asfáltico que vai pavimentar e recuperar cerca de 500 mil metros quadrados, ou pouco mais de 75 quilômetros, de malha de ruas e avenidas do Município.

O lançamento – que é uma das obras de infraestrutura mais importantes da atual gestão - integra a programação dos 152 anos da cidade e foi feito no bairro Mapim, onde as obras estão em plena execução.

Até o dia 15 de maio, data em que a cidade comemora seu aniversário de fundação, terão sido inaugurados e lançados projetos e obras que equivalem a um investimento de R$ 500 milhões. Serão 167 obras em execução até o final de 2019.

Como anunciou a prefeita Lucimar Sacre de Campos, entre os bairros beneficiados pelo programa estão, além do próprio Mapim, o Jardim dos Estados, o Jardim Glória I e II, o Jardim Marajoara, o Jardim Esmeralda, o Jardim Alá, entre outros.

“Essas comunidades citadas são apenas locais que estão no entorno do Mapim. Até o final da minha gestão, entre recursos próprios e via convênios com a Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, teremos construído 230 quilômetros de malha, sendo 150 quilômetros apenas de asfalto novo, ou seja, atendendo bairros que há mais de 20 anos esperam pela pavimentação, e o restante será de revitalização em pontos hoje críticos e grande fluxo. Acredito que no Estado, não haja nenhum programa como esse em execução”, disse Lucimar.

“Se levarmos em conta todo os programas que ainda serão executados até 2020, cerca de 230 quilômetros, temos em asfalto novo em Várzea Grande o equivalente a uma viagem até Rondonópolis e com folga ainda, já que daqui até lá são 210 quilômetros”, acrescentou o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso de Moraes,.

Presente ao lançamento, o senador Jayme Campos, destacou que apesar de todo o momento crítico para economia do país, o que reflete nas arrecadações de Estado e Municípios, Várzea Grande consegue ampliar e executar sua política de desenvolvimentos graças a sua capacidade de endividamento, em razão da adimplência juntos aos credores, e mais ainda, “por ter uma gestora que respeita e aplica com responsabilidade os recursos públicos”.

O senador frisou também que todo trabalho prestado por empresas, vencedoras das licitações, é fiscalizado e tem seu pagamento realizado somente quando a obra está em conformidade com o projeto aprovado.

Segundo a prefeita, até o final de 2020 – quando encerra seu mandato – terão sido injetados mais de R$ 500 milhões em obras de infraestrutura, na saúde e na educação, sendo boa parte financiada pelo poder público municipal, Tesouro Municipal, e aportes vindos de bancos parceiros como o Banco do Brasil e a Caixa.

“Além dessas cifras, há ainda os investimentos do PAC concentrados na universalização da distribuição de água potável e na ampliação da rede de esgoto, ações que tem mais R$ 500 milhões em recursos da prefeitura e do governo Federal”.

Com as 167 obras que serão concluídas ainda em 2019, a prefeitura de Várzea Grande acredita que cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos serão gerados dentro de Várzea Grande, colocando o município em destaque no avanço do nível de empregabilidade de Mato Grosso.

“Esse dinheiro novo em circulação chega ao pequeno ‘bolicho’ do bairro e segue para supermercados, lojas e prestadores de serviços. A roda da economia é dinâmica e se espalha de maneira rápida”, frisou a prefeita.