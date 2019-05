DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes cobrou, durante reunião na manhã desta quarta-feira (8) com o presidente Jair Bolsonaro (PSL), o repasse de mais de R$ 450 milhões para Mato Grosso, recurso referente ao Fundo de Auxílio à Exportação (FEX), que deveria ter sido pago no início deste ano.

No encontro, que contou com a presença de 25 governadores, foi entregue ao presidente a “Carta do Fórum de Governadores”, em que constam seis reivindicações que visam assegurar a estabilidade financeira dos estados.

A reunião foi realizada na residência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). Também estavam presentes o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM).

Na avaliação do governador Mauro Mendes, o encontro foi positivo e todos os governadores saíram 'muito animados'.

Marcos Brandão/Agência Senado Encontro contou com a presença de 25 governadores

“O ministro Onyx fez um compromisso de que em uma semana ele dará uma resposta naquilo que será possível encaminhar na pauta dos governadores”, relatou.

Confira as reivindicações que foram entregues ao presidente Jair Bolsonaro pelos governadores:

1) Reivindicar a implementação imediata pelo Governo Federal de um plano abrangente e sustentável que restabeleça o equilíbrio fiscal dos Estados e do Distrito Federal, a exemplo do já aventado Plano Mansueto;

2) Reiterar a importância fundamental de assegurar aos Estados e ao Distrito Federal a devida compensação pelas perdas na arrecadação tributária decorrentes da desoneração de exportações, matéria regulamentada na “Lei Kandir”;

3) Defender a instituição de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb permanente e dotado de status constitucional, que atenda às reais necessidades da população brasileira no tocante à educação;

4) Pleitear a regularização adequada da “securitização” de créditos dos Estados e do Distrito Federal, visando ao fortalecimento das finanças desses Entes Federados;

5) Requerer a garantia de repasses federais dos recursos provenientes de cessão onerosa/bônus de assinatura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

6) Apoiar o avanço urgente da Proposta de Emenda à Constituição nº 51/2019, que “altera o art. 159 da Constituição para aumentar para 26% (vinte e seis por cento) a parcela do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados destinada ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.”