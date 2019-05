CAMILA RIBEIRO

O secretário de Saúde do município Luiz Antônio Possas de Carvalho gravou um vídeo rebatendo alegações da senadora Selma Arruda (PSL), que apontou falta de medicamentos e insumos no Pronto Socorro de Cuiabá.

A senadora afirmou, em suas redes sociais, que a falta de determinados itens estaria, inclusive, levando pacientes internados a "morrerem de fome". Leia mais abaixo

O secretário de Saúde, por sua vez, acusou Selma de fazer denúncias sem fundamento e disse que o Município irá apurar somente aquelas que forem “calcadas na verdade”.

Venham deputados, venha senadora Selma, somar com a gente. Venham ajudar e não criticar e fazer denuncismo anônimo e sem fundamento

“Falo a você, cliente SUS, que é nossa maior atenção. Qualquer irregularidade, ausência de itens, qualquer tipo de procedimento que não seja compatível com a dignidade, que faça a denúncia. Mas denúncia que seja calcada na verdade. Essas serão todas apuradas e aproveitadas para podermos melhorar o sistema e dar uma saúde humanizada”, disse Possas de Carvalho.

“A determinação do prefeito Emanuel Pinheiro é virada da página na Saúde. Isso já começou na alta e média complexidade. E vai começar também nas unidades básicas. Venham deputados, venha senadora Selma, somar com a gente. Venham ajudar e não criticar e fazer denuncismo anônimo e sem fundamento”, acrescentou o secretário.

No vídeo, o secretário mostra a farmácia central do Pronto Socorro e diz que a gravação está sendo feita para “tranquilizar a população”.

Segundo ele, o estoque de insumos e medicamentos na unidade está completo.

Ele mostra ainda uma lista de itens que chegaram ao Pronto Socorro no último sábado. Entre os quais: luvas, cateteres, gazes, agulhas, ataduras, sondas, dentre outros.

“A ausência de medicamentos ou estoque zero não existe aqui no Pronto Socorro. Vocês estavam acostumados no passado com todos os dias faltando medicamentos. Aqui não falta mais. Não existe isso. O Município tem cuidado com muito zelo de atendimento dos clientes SUS”, concluiu Possas de Carvalho.

