O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) afirmou que um aparente “rompimento político” entre o governador Mauro Mendes (DEM) e o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) prejudicou uma solução rápida para o fechamento da Santa Casa.

Para o petista, a dupla preferiu trocar farpas na imprensa e deixou a unidade filantrópica fechada por mais de 50 dias.

“Na minha leitura, houve uma inércia tanto do prefeito quanto do governador por 52 dias. Essa situação poderia ter sido evitada se houvesse diálogo entre os dois e não aquela sucessão de troca de farpas entre um e outro”, disse o parlamentar em conversa com o MidiaNews.

“Se os dois tivessem sentado desde o início, essa situação poderia ter sido evitada. Porque poderia ter sido feito um acordo entre o Estado e o Município. Os dois têm muita maturidade política. E espero sinceramente que as farpas sejam apenas no plano político e que não gerem novos prejuízos à população. No caso da Santa Casa, esse comportamento foi ruim, porque a solução que veio 52 dias depois”, afirmou.

A unidade está com as portas fechadas desde 11 de março. No último dia 2, o governador Mauro Mendes decretou a requisição administrativa dos bens e serviços da unidade médica. Na prática, o Governo assumiu o controle do hospital e de seus equipamentos de forma emergencial e temporária.

A intervenção contará com a ajuda financeira tanto da Prefeitura de Cuiabá quanto da Assembleia Legislativa.

“Nós insistimos com o prefeito para que fizesse a intervenção. Ele ficou reticente. Depois que começarem a se volumar os problemas de Saúde no Estado, morte de crianças por falta de UTI, aumento da judicialização, e o Estado percebeu que teria que tomar uma iniciativa, que não havia sido tomada pelo Município, que não havia sido construída a partir de um diálogo do Estado e do Município”, analisou o deputado.

“Eu espero que a maturidade, a experiência política que os dois têm, inclusive de já terem sido aliados políticos, não gerem situações como a que foi a Santa Casa”, afirmou.

Ação judicial

Para Lúdio, a decisão do Governo foi acertada. Mas ressaltou ser preciso esclarecer, ainda, uma série de fatores. Um deles, segundo ele, é se houve um diálogo com a direção da Santa Casa, para evitar eventuais ações judiciais.

Outra questão é a situação dos funcionários, que estão com os salários atrasados.

Do ponto de vista da finalidade, a decisão do Governo do Estado foi uma decisão correta

“Do ponto de vista da finalidade, a decisão do Governo do Estado foi uma decisão correta. Mas tem algumas questões que precisam ficar claras ao longo do tempo. A Comissão de Saúde deve conversar com o novo diretor da Santa Casa”, disse.

No mês passado, o petista chegou a ingressar com uma ação para obrigar a Prefeitura de Cuiabá a intervir na unidade filantrópica. A decisão foi negativa, mas ele recorreu. Ainda não houve novos desdobramentos.

Ele afirmou que irá esperar a intervenção se concretizar para retirar a ação.

“Minha ideia inicial era de pedir a desistência da ação, porque o Estado fez o que nós queríamos que a Prefeitura fizesse. Mas estamos aguardando esses primeiros dias, essas primeiras semanas, para avaliar se consolida o processo pelo Estado para pedir a desistência. Porque se tiver qualquer reviravolta, é importante manter a ação”, completou.

