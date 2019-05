O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), foi entrevistado no quadro Papo das Seis desta quinta-feira (9). Ele falou sobre a expectativa que o município em receber novas indústrias e usinas de etanol de milho.

A expectativa é de que as indústrias sejam inauguradas entre 2019 e 2020. Com a chegada das empresas, há expectativa também de aumento no número de moradores atraídos pela geração de emprego.

“Estamos focando no desenvolvimento econômico e recebendo várias indústrias, de pequeno, médio e grande porte. A exemplo da cadeia do milho, teremos uma empresa de beneficiamento de sementes, para as maiores multinacionais”, comentou o prefeito.

De acordo com Bortolin, a cidade é a sexta com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado, além de ter um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado alto em relação aos demais municípios mato-grossenses.