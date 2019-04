DA ASSESSORIA



As equipes de futsal masculina e feminina da Faipe Cuiabá (Faculdade de Tecnologia do Ipê) foram as vencedoras dos Jogos Universitários Mato-grossenses 2019 (JUMS). A equipe masculina tornou-se tricampeã e a feminina bicampeã dos jogos.

A competição aconteceu em Cuiabá, entre os dias 19 e 21 de abril, reunindo equipes da UFMT, Unic Sinop, Unemat Cáceres, Faipe, Univag e La Salle. As modalidades esportivas disputadas foram badminton, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os eventos aconteceram Ginásio da UFMT, no Ginásio Dom Aquino, na Quadra Externa Dom Aquino, no Ginásio Aecim Tocantins, no Ginásio Verdinho e na Árena Pantanal.

Os organizadores apontam que, o principal objetivo dos jogos universitários não é a vitória, mas promover a interação e melhorar a vivência universitária entre os atletas e demais estudantes envolvidos no processo de treinamento e organização.

Os atletas da Faipe são bolsistas, mantidos por um programa social implantado própria instituição, iniciado há três anos. Este ano, receberam apoio através de patrocínio da Oncolog.

“A Oncolog foi pé quente, uma grande parceira, iniciou o patrocínio e já fomos vencedores com as duas equipes. Até então, a Faipe mantinha sozinha este programa social, agora estamos recebendo o apoio da Oncolog e ficamos muito gratos por acreditar em nosso projeto social. O incentivo ao esporte é muito importante como política social”, destacou o técnico de futsal da Faipe, professor Marcos Penna.

Após a vitória no Estadual, as equipes da Faipe participam dos Jogos Universitários Brasileiros 2019 (JUBs), na etapa que será realizada em agosto, na cidade Vitória (ES).

Também foram convidados a competirem no Pan-Americano de Futsal Universitário, que acontecerá na Argentina, no mês de Setembro. “Vamos precisar de patrocinadores, de ajuda para ir ao Pan-Americano, vamos atrás”, conta o professor.