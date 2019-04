DE TERRA NOTICIAS



O atacante Neymar se manifestou em sua conta de Instagram após ser flagrado agredindo um torcedor durante a cerimônia de entrega de medalhas da final da Copa da França, perdida pelo seu Paris Saint-Germain para o Rennes, neste sábado, no Stade de France. O atleta comentou um post que defendia sua atitude, reconheceu o erro e tentou justificar a ação.

"Tô (sic) errado? Estou. Mas ninguém tem sangue de barata!!!", disse o atleta em meio a uma enxurrada de comentários negativos da postagem. Ele não havia falado sobre o tema até este momento.

O ocorrido se deu rapidamente na arquibancada do local. Em primeira instância, o brasileiro empurra a mão do fã para impedir que o mesmo continuasse gravando o momento com seu celular. Após mais uma 'troca de gentilezas', o jogador acerta um soco na cara do indivíduo.

Neymar não foi o único atleta do PSG a ser insultado pelo torcedor em questão. Ao brasileiro, o francês falou para "aprender a jogar bola". Verratti, por sua vez, foi chamado de "racista", enquanto Buffon de "palhaço"

Nos vestiários, Neymar prolongou a polêmicas.

Em entrevista na zona mista, criticou os jogadores mais jovens do PSG. "Tem que ser mais homem dentro do vestiário, mais unido, todo mundo correr. O que eu vejo ali, tem muito jovem que é um pouco… não digo perdido. Mas falta mais ouvidos do que a própria boca", disse, dando a entender que não há respeito ou hierarquia no elenco.

