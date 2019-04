DE TERRA NOTICIAS



Ricardo Goulart passou por exames médicos nesta segunda-feira e teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito constatada. Para corrigir o problema, o meia-atacante passará por uma artroscopia e ficará de fora do Palmeiras por cerca de dois meses.

O procedimento cirúrgico ainda não tem data para acontecer. No último domingo, Goulart deixou a goleada para cima do Fortaleza logo aos sete minutos após fazer um giro sobre o próprio joelho, onde chegou a sentir um estalo no local. Na oportunidade, Zé Rafael entrou em seu lugar e comandou o triunfo palmeirense por 4 a 0 com dois gols.

Antes mesmo de ser contratado pelo Palmeiras, Goulart usou as instalações da Academia de Futebol para tratar um problema de cartilagem no mesmo joelho. A lesão atual, no entanto, não tem ligação com a contusão anterior. Depois de uma longa negociação, o time alviverde acertou o empréstimo do jogador e deu continuidade ao tratamento especial.

Diante desse cenário, Ricardo Goulart pode voltar a jogar pelo Palmeiras apenas depois da Copa América. A última partida dos comandados de Luiz Felipe Scolari antes do torneio continental de seleções, que paralisará as competições nacionais por um mês, está marcado para o dia 13 de junho, diante do Avaí, na Ressacada.

O atleta, inclusive, já havia sido poupado por Felipão no duelo diante do Melgar, na última quinta-feira, pela Copa Libertadores. Na ocasião, ele ficou em São Paulo para cumprir seu cronograma individual, de acordo com o departamento médico.

Após o duelo diante do Fortaleza, o chefe do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, Gustavo Magliocca, explicou que as contusões não possuem relação e disse que poderia ter acontecido com qualquer atleta.

