Casillas tratou de tranquilizar os torcedores após o infarto que sofreu durante o treinamento do Porto, nesta quarta-feira. O jogador foi levado as pressas para o hospital e passou por uma cirurgia para reparar o problema. Casillas disse que apesar do grande susto, está "tudo controlado".

"Tudo controlado por aqui, um susto grande, mas com as forças intactas. Muitíssimo obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho", escreveu o goleiro espanhol no Twitter

RECUPERAÇÃO

Em comunicado oficial, o Porto confirmou o problema cardíaco do goleiro e todo o ocorrido, mas também antecipou que o estado de saúde do goleiro era estável. O jogador, porém, vai perder o restante da temporada na recuperação.

FORA DA TEMPORADA

Casillas vai perder o restante da temporada e o final do Campeonato Português. O Porto disputa, ponto a ponto, o título do competição com o Benfica. Os Dragões estão na segunda posição, com 76 pontos, dois a menos que o rival.

