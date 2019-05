do Terra noticias



A CBF sorteou na tarde desta quinta-feira os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, que serão realizadas nos dias 15, 22 e 29 de maio e 05 de junho. Nessa fase, os oito clubes que estão ou estiveram na Libertadores deste ano (Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR) entram na competição, além de Sampaio Corrêa (campeão da Copa Nordeste 2018), Fortaleza (campeão da Série B 2018) e Paysandu (campeão da Copa Verde 2018), que se somam aos cinco clubes que vieram das fases anteriores do torneio nacional (Corinthians, Santos, Fluminense, Bahia e Juventude ou Vila Nova).

O grande destaque do sorteio foi o reencontro entre Corinthians e Flamengo após a semifinal da edição passada. Os dois times de maiores torcidas do Brasil se enfrentaram em duas partidas, empate sem gols no Rio e vitória corintiana por 2 a 1 e classificação dos paulistas à final. Outros duelos bastante aguardados serão Atlético-MG x Santos e Cruzeiro x Fluminense. O único que ainda não conheceu o seu adversário é o Grêmio, que enfrentará o vencedor de Juventude x Vila Nova.

Veja como ficaram os duelos (os times da esquerda jogam a primeira partida em casa e definem na casa do adversário):

Internacional x Paysandu

Corinthians x Flamengo

Atlético-MG x Santos

Juventude/Vila Nova x Grêmio

Sampaio Corrêa x Palmeiras

Fortaleza x Athletico

Fluminense x Cruzeiro

São Paulo x Bahia

