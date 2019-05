do Terra noticias



A relação entre Neymar e Paris Saint-Germain parece cada vez mais desgastada e uma saída do jogador na próxima janela de transferência pode estar próxima.

De acordo com o portal El Confidencial, o Real Madrid já teria um acordo verbal com o atacante, faltando apenas a negociação entre os clubes pelo jogador brasileiro.

Conforme informado pelo veículo espanhol, os representantes do brasileiro já acertaram os valores salariais com o Real Madrid.

Neymar parece frustrado com a falta de títulos importantes no clube parisiense e se envolveu em algumas polêmicas na temporada, como xingamentos a arbitragem na Champions e agressão a um torcedor.

No entanto, apesar do desejo mútuo entre Real e o brasileiro, a negociação com o PSG pode brecar a transferência.

Na França não existem cláusulas de rescisão, o que faz com que o clube francês possa pedir o valor que quiser pelo atacante.

Ainda segundo o portal, Florentino Pérez teria pedido a Neymar para fazer uma pressão interna para facilitar sua saída do PSG.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/neymar-ja-esta-apalavrado-com-real-faltando-apenas-acordo-entre-clubes,fe7b6c64e277e8e7610dcd8ef865e3c7r6icxedk.html