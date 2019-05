do Terra noticias



Na vitória, deste domingo, do Milan sobre o Bologna, por 2 a 1, Lucas Paquetá foi expulso, após dar um tapa na mão do juiz, depois de não concordar com a marcação de uma falta.

A Federação Italiana de Futebol aplicou uma suspensão de três jogos ao jogador por conta da atitude. Com isso, Paquetá está fora do restante da temporada.

Milan vai recorrer

A imprensa italiana, porém, ressalta que o Milan vai recorrer e tentar mudar a punição. Paquetá foi expulso aos 29 minutos do segundo tempo. O brasileiro sofreu uma falta e se envolveu em uma confusão com os jogadores adversários.

Desfalque importante

O desfalque é importante, tendo em vista que o Milan ainda luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Os Rossoneri ocupam a quinta posição, com 59 pontos, três a menos que o Atalanta, quarto colocado.

Panorama

Na atual temporada, Paquetá participou de apenas 17 partidas, com um gol marcado e três assistências. O jogador ficou fora de campo por 15 dias e perdeu três jogos por conta de uma lesão no tornozelo, entre 02 e 17 de abril.

