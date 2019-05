do Terra noticias



Meghan Markle e príncipe Harry já são oficialmente papai e mamãe. O primeiro filho do casal nasceu na manhã desta segunda-feira, dia 6.

O anúncio foi feito pelo instagram oficial do Duque e Duquesa de Sussex, o @sussexroyal. Meghan deu à luz um menino de 3,260 kg.

Ainda de acordo com o anúncio, mãe e filho estão bem e saudáveis. O casal agradeceu as mensagens de apoio do público.

Em outro anúncio publicado no perfil oficial da família Real, mais informações sobre o parto foram divulgadas. De acordo com a nota, o bebê nasceu às 5h26 e o príncipe Harry estava presente.

Doria Ragland, mãe de Meghan, também está com o casal em sua residência oficial, no Frogmore Cottage, em Windsor.

Membros da realeza foram informados sobre o nascimento e estão muito felizes com a notícia.

