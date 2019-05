do Terra noticias



Se aprovada, a extinção de três das estatais incluídas no projeto de diminuição do Estado enviado pelo governo de São Paulo à Assembleia Legislativa (Alesp) será o ponto final de um processo de enxugamento tocado há anos. A avaliação é do líder do líder do governo na Casa, deputado Carlão Pignatari (PSDB).

Segundo ele, Cpos (obras e serviços), Codasp (desenvolvimento agrícola) e Emplasa (planejamento metropolitano) já tiveram, juntas, quase dois mil funcionários. Hoje, são por volta de 600. “É irreversível”, diz ele.

De acordo com Pigntari, é provável que cerca de 50% dos trabalhadores entrem no plano de demissão voluntária que o governo acaba de remeter aos presidentes das empresas. “Os outros 50% vão ser demitidos”.

O projeto de desestatização foi enviado pelo governador João Doria no primeiro dia de seu mandato, antes dos deputados da atual legislatura tomarem posse. Na época, foi muito criticada por não explicar o que faria com as seis empresas incluídas.

Hoje está claro que a intenção do governo é fundir Prodesp (processamento de dados) e Imesp (Imprensa Oficial) e extinguir, além de Cpos, Codasp e Emplasa, a Dersa (desenvolvimento rodoviário). O texto para ser votado, porém, segue em discussão.

Nos últimos dias, circulou na Alesp um minuta de emenda aglutinativa para modificar o projeto original. Nela, são tratadas apenas Cpos, Codasp e Emplasa. Segundo Pignatari, o texto provavelmente é obra de um deputado tucano, mas não é necessariamente a posição da bancada do governo.

O deputado diz que seria mais apropriado discutir o caso da Dersa separadamente, por ser mais complicado. Essa posição é dele, não da bancada governista.

Afirma que a proposta final, para ser enviada ao plenário, deve estar pronta em até 15 dias. Também diz que deverá ser aprovada com cerca de 60 votos – a Alesp tem 94 deputados.

